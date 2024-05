JUSTIN LERMA, IL SEDICENNE ECUADORIANO CHE HA STREGATO IL DORTMUND

Il Borussia Dortmund è da tempo una delle migliori squadre per quanto riguarda la scoperta dei giovani talenti in giro per il mondo. E i risultati si traducono poi sul campo, come dimostra il percorso in Champions League di questa stagione, dove i gialloneri affronteranno in finale a Wembley il Real Madrid. Tanti i talenti lancianti negli ultimi anni: Lewandowski, Reus, Gotze fino ai più recenti Haaland, Bellingham e Maatsen. E, ieri, il club tedesco ha messo a segno un altro colpo per il futuro. Si tratta di Justin Lerma, talentoso centrocampista ecuadoriano che si è messo in mostra con la maglia dell’Independiente Del Valle.

Nato a Guayaquil, Lerma ha iniziato la sua carriera con il Guayaquil City all’età di 8 anni. Successivamente, è entrato a far parte dell’accademia dell’Independiente Del Valle. Lo scorso aprile, all’età di quindici anni, è stato promosso nella prima squadra della società. Il 10 aprile ha ricevuto la sua prima convocazione continentale nella partita della fase a gironi della Copa Libertadores contro il San Lorenzo. Ha esordito da professionista con l’Independiente Del Valle nel pareggio per 2-2 nella Serie A ecuadoriana con l’Universidad Católica lo scorso mese. Trequartista veloce, abile e dinamico, si diverte ad agire nella zona centrali del reparto offensivo, cercando una giocata per liberare i propri compagni.

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha commentato così l’arrivo di Lerma in Germania: “Seguiamo Justin da qualche tempo e da allora siamo in stretto contatto con il giocatore e la sua famiglia. Justin si distingue come uno dei migliori giocatori della sua fascia d’età in Sudamerica e siamo felici di esserci assicurati un talento eccezionale”. E chissà se il Dortmund non si stia preparando a fornire al mondo del calcio un altro gioiello.

