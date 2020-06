Juric vola basso: “Obiettivo? Ci mancano due punti alla salvezza”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Sassuolo: “Anche domenica servirà una gara perfetta per mettere in difficoltà il Sassuolo. Spero che la condizione andrà sempre migliorando, già contro il Napoli abbiamo corso tantissimo e la nostra tenuta fisica è stata semplicemente eccezionale. Poi il risultato non è arrivato, ma la squadra ha fatto tutto ciò che doveva fare. Obeittivi salvezza? Ci mancano due punti: vincendo o comunque facendo risultato a Sassuolo potremmo considerarci salvi. Borini? Non penso ci sarà a Reggio Emilia, ma temevamo che il suo infortunio fosse molto più grave, e invece, per fortuna nulla, di grave. Pessina? Lo stimo molto, come ho già detto in passato, per il tipo di giocatore che è. Non so ancora se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso”.

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona