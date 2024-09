Juric: “Voglio una squadra aggressiva, che pressi alto. Non è tutto da buttare”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese.

Queste altre sue dichiarazioni: “Quello che ho visto lo scorso anno nella prima fase di De Rossi era una Roma molto aggressiva. Ha fatto partite di grandissima aggressività e mi sembrava anche che i giocatori lo potevano fare. Sicuramente c’è un po’ da riprendere e da lavorarci su perché più di una forza fisica di corsa è la posizione e le conoscenze che rendono il calcio equilibrato. Penso che anche a Torino molti giocatori non erano adatti ma poi alla fine per loro intelligenza sono riusciti a plasmarsi al mio tipo di gioco. Ci vorrà un po’ di tempo però sono convinto che la squadra può farcela. Può fare pressing alto, può accettare certe situazioni, però la mia idea è che deve continuare ad essere aggressiva”

Che idea si è fatto delle prime quattro partite della Roma in questo campionato? “A tratti ci sono state secondo me cose positive a tratti cose negative. Durante le stesse partite vedevamo movimenti positivi dove si esprimeva buon calcio e momenti dove no. Sicuramente c’è da migliorare questi aspetti. Non è tutto da buttare. Secondo me Daniele ha fatto un grandissimo lavoro ma anche di organizzazione e di lavoro e di comportamento dei giocatori. Che sono abituati a lavorare molto bene. La squadra anche fisicamente sta ad un buonissimo livello. Io vorrei introdurre certe cose che ho visto in passato e che secondo me possiamo fare”.

Foto: twitter Torino