Juric: “Vogliamo fare punti. De Zerbi è un grande allenatore”

04/11/2025 | 19:56:41

Il tecnico dell’Atalanta Juric ha parlato in conferenza alla vigilia del match con il Marsiglia: “Non è una gara definitiva, ma è una partita che conta dove sarà importante fare punti. Abbiamo giocato delle partite molto buone dove analizzando dati, statistiche e numeri rispetto all’avversario ho visto una squadra che ha giocato bene. Ho chiesto ai ragazzi di ripartire da quanto di buono hanno fatto. Non siamo stati fortunati, ma dobbiamo solo evitare di ripetere quella prestazione sul piano mentale e fisico. Non c’è bisogno di rassicurazioni da parte di Percassi, perché non c’è alcuna frattura. Con la società parliamo ogni giorno e tutto procede normalmente. De Zerbi? Roberto è un grande allenatore e una persona perbene. Lo stimo molto. In Francia sta crescendo, soprattutto nella fase difensiva”.

