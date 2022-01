Juric: “Vittoria strameritata. Vogliamo stare il più in alto possibile”

Ivan Juric a DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Penso che abbiamo strameritato la vittoria. Abbiamo dominato la partita e non vincerla sarebbe stato un peccato. Vojvoda non ha mai giocato sulla sinistra. Lo abbiamo provato e si trova molto meglio. Un ragazzo spettacolare. Per due mesi non ha mai giocato e poi quando è entrato si è fatto trovare pronto e non ha più perso il posto. Si allena tanto sui cross alla fine di ogni allenamento. Queste due vittorie ultime ce le siamo conquistando. Vogliamo provare a stare più in alto possibile”.

FOTO: Twitter Torino