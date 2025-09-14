Juric: “Vittoria che dà morale. Lookman? Situazione spiacevole”. Poi il commento sulle condizioni di Scamacca

14/09/2025 | 17:35:14

Al termine della sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lecce, vinta dai nerazzurri, è intervenuto ai microfoni della stampa, Ivan Juric, tecnico dei bergamaschi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Questa vittoria ci voleva in termini di condizioni e che possiamo fare veramente bene”. Su Scamacca: “No, purtroppo non è recuperabile”. Su De Ketelaere e Zalewski: “Hanno fatto bene seppur possano ancora migliorare. I recuperi di Charles vogliono dire uno stato mentale abbastanza positivo”. Su Krstovic: “Ha fatto una bellissima partita. Peccato per i goal sbagliati, ma ha tutto per poter crescere”. Su Lookman: “Non penso che lo vedremo, la situazione non è bella ed è spiacevole. Lui ha dato tanto all’Atalanta e l’Atalanta ha dato ancora di più a lui, abbiamo bisogno di ragazzi che sono dentro alle cose e che vogliono difendere la maglia, poi vedremo in futuro”.

Foto: Instagram Atalanta