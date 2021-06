Juric, visita al Filadelfia. Incontrato anche Izzo

Ivan Juric comincia la sua avventura al Torino. Questa mattina, il tecnico ex Verona ha visitato per la prima volta il campo del Filadelfia. Presenti numerosi giornalisti a riprendere la visita. In campo era presenta anche Armando Izzo, giocatore che è stato con Juric al Genoa. Il tecnico croato, affiancato oggi anche dal vice Paro, è stato scelto da Cairo come punto di riferimento per la rifondazione granata dopo il fallimento del progetto Giampaolo e aver saluto anche Davide Nicola.

Foto: Twitter Torino