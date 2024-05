Juric: “Vinciamo a Bergamo, poi vediamo la Fiorentina. Non ho rimpianti, ma tanto orgoglio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato in vista della sfida di domani contro l’Atalanta: “L’obiettivo è vincere, ce lo siamo prefissati. Contro il Milan grande prestazione sotto tutti i punti di vista, vogliamo ripeterci e vedere cosa capita con la Fiorentina”.

Sugli indisponibili: “Manca Rodriguez, non può giocare dall’inizio per un problema alla caviglia. Ma lo porto, vedremo se servirà a gara in corso. Formazione è la stessa del Milan, sono rimasto soddisfatto di tutti. Vorrei ripetere la stessa squadra togliendo Rodriguez”.

Sui rimpianti: “Il Toro è un’altra cosa, lo penso anche io. Non può essere questo, è così. Non ho rimpianto, ma tanto orgoglio anche se non si sono incastrate tutte le cose. Magari anche per troppa emotività. Ma si è fatto un lavoro eccezionale per ciò che abbiamo trovato e ciò che lasciamo, ma c’è un enorme disprezzo da parte dei giornali. E ci vuole un’unione enorme di tutte le parti, questo possiamo dire che è mancata. E’ un peccato fare due passi avanti e invece vai indietro: qui ognuno mantiene le sue posizioni e ci si scaglia uno contro l’altro, creando negatività. Avremmo visto un Toro diverso con una positività diversa. Sul lavoro, devo dire che è stato eccezionale e oltre l’immaginabile. Addio o arrivederci? Non so se ho lasciato il segno. E’ vero che non abbiamo vissuto la gioia enorme e mancava poco, ma il viaggio è stato pieno di insidie e cose che si potevano fare. Ora voglio vincere, che i ragazzi dimostrino la loro crescita e poi si vedranno altre cose”.

