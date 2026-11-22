Juric: “Varela? Se vendi un giocatore a 40-50 milioni e reinvesti con intelligenza mi sta bene. Domani rientra Ziolkowski”

22/11/2026 | 15:17:22

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina: “L’obiettivo è rimanere in serie A con questi principi, e quindi ragazzi giovani. Varela? Se vendi qualcuno a 40-50 milioni come mi è successo a Verona e Torino e reinvesti in modo giusto mi sta bene. Maye, Folorunsho e Ngonge non ci saranno, mentre Ziolkowski sarà a disposizione. Mi chiedete se giocherà Birindelli o Toure. Siamo migliorati tantissimo, noto una crescita immensa anche a partire dall’ultima contro l’Atalanta. Il morale è molto alto”.

foto x monza