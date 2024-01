Juric: “Vanja sta crescendo tanto, vogliamo continuare così”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Genoa. Questo uno stralcio delle sue parole: “Giochiamo contro una squadra che in casa non perde da ottobre e ha fermato Inter e Juve, è un ambiente infuocato. Noi ci siamo avvicinati a quel gruppo là, dobbiamo viverla con entusiasmo e non con pressioni: dobbiamo porci obiettivi di fare sempre il massimo e diventare ancora più competitiva. Vogliamo fare una grande prestazione, mi piacerebbe fare punti dappertutto. Questa partita sarà tosta e difficile, ma vogliamo continuità di prestazioni e risultati per rimanere dove siamo. Dobbiamo fare una grande partita nel gioco e in attenzione, loro sfruttano tutto. Spesso fanno gol sullo slancio e con la qualità, ce ne sono tanti che possono segnare. Dobbiamo avere anche cattiveria agonistica, su questo non possiamo sbagliare”. Sul miglioramento di Milinkovic-Savic: “La crescita di Vanja ci sta dando una grande mano, quando abbiamo cominciato con lui, era un ragazzo di talento ma grezzo e con poca tecnica. Era quasi come prendere un giocatore che non aveva mai giocato. Lavora sulla tecnica e sulla lettura della partita, da molto poco sta lavorando tanto con i preparatori. E ha ancora margini importanti”.

Foto: Twitter Torino