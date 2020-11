Juric, una lezione per tutti. Anche a Di Francesco in versione Juve

Ivan Juric non conosce il catenaccio, se la gioca con tutti alla pari, il suo Verona è uno spettacolo a livello di mentalità. Fateci caso, in tutte le partite non si è snaturato. A Bergamo come in casa della Juve, senza dimenticare la prestazione per un’ora a San Siro contro il Milan primo della classe. Juric non si aggrappa agli assenti, non colleziona alibi: nelle partite che abbiamo citato ci sono state defezioni di prima fascia, eppure l’Hellas ha giocato con la stessa naturalezza e senza nascondersi. Una lezione anche per Di Francesco che, ospite recente della Juve, si è messo nel fortino con una tattica rinunciataria con pochi precedenti. Soltanto perché gli mancavano Godin e Nandez ha preferito schierarsi completamente in difesa, sarebbe stato più giusto restare a Cagliari… Juric no, ha un’altra mentalità e l’ha trasmessa completamente alla squadra: non a caso è lui l’unico top player del Verona.

Foto: Twitter Hellas Verona