Juric: “Tutti questi infortuni non mi sono mai capitati in carriera. Ederson e Lookman in campo? Vedremo”

03/10/2025 | 13:55:01

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, in programma alle 20:45. Queste le sue parole:

“Come giocheremo, vista l’emergenza? Vedremo domani: oggi faremo le nostre valutazioni anche su Hien. Tutti questi infortuni? Una situazione del genere non mi è mai capitata in carriera. A volte è davvero un caso, altre volte potrebbe essere causata da una serie di fattori. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che hanno un po’ scombussolato i miei piani. Cercheremo comunque di andare avanti. Sono soddisfatto della partenza? Sì, molto, considerando che tutti si sono fatti trovare pronti e hanno dato il massimo. Ederson e Lookman in campo domani? Vedremo, dipenderà molto dalle loro condizioni.”

Foto: Instagram Atalanta