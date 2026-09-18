Juric: “Tornqvist ha fatto molto bene. Speriamo di mettere a posto Zeballos e Ngonge durante la sosta”

18/09/2026 | 23:26:47

Il tecnico del Monza Juric ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Tornqvist ha fatto molto bene, è un portiere che para e i portieri che arrivano dall’estero hanno una tecnica tutta loro, che non ci è familiare, ma conta che pari. Sono soddisfatto perché oggi affrontavamo una squadra fortunata. Nella ripresa abbiamo alzato il livello e fatto le cose che abbiamo preparato, e lì abbiamo vinto la partita. Oggi ce la siamo meritata. Tre settimane di sosta? Abbiamo tanti ragazzi in Nazionale, c’è anche tempo per mettere a posto Zeballos e Ngonge, abbiamo tanti infortunati e proveremo a recuperarla. Non mi fa impazzire ma accettiamo tutto”.

foto x monza