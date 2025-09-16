Juric torna sul caso Lookman: “Siamo sereni, abbiamo già parlato”

16/09/2025 | 19:49:17

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions che vedrà la formazione bergamasca scontrarsi contro i campioni in carica del PSG al Parco dei Principi.

Sulla partita:

“C’è molta concentrazione su come preparare bene la partita ma in questo momento sento poca emozione. Non sono spaventato, ma curioso di vedere quella che con merito è la miglior squadra d’Europa in questo momento. Ci siamo preparati bene per affrontarli, speriamo di fare una grande partita. Ci servirà coraggio, sappiamo che hanno caratteristiche di palleggio e velocità in attacco. Però vedendo le squadre che si abbassano, soffrono di più rispetto a chi li affronta a viso aperto”.

Sulle assenze:

“Le assenze di Kolasinac, Ederson, Scamacca e Lookman le conosciamo, ma ci sono altri ragazzi pronti, freschi, con un passato magari inferiore, ma con tanta voglia di fare bene e domani avranno una grande opportunità”.

Sulla prima vittoria in campionato:

“Nelle altre partite meritavamo molto di più ma non abbiamo ottenuto i risultati. Nell’ultima abbiamo collegato bel gioco a gol e vittoria, ci serviva la fiducia per affrontare questa partita”.

Il tecnico ha speso alcune parole sul “caso Lookman”:

“Siamo sereni, ci abbiamo già parlato e siamo stati chiari, pensiamo solo alla partita di domani”.

Foto: Instagram Atalanta