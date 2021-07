Juric non fa drammi dopo la sconfitta col Rennes: “È andata meglio di quanto mi aspettassi”

Al termine della gara amichevole tra Torino e Rennes, vinta dai francesi per 1-0, Ivan Juric, tecnico dei granata, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per dire la sua sulla partita e sulle prime settimane di preparazione. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla partita

“La gara è andata meglio di quanto mi aspettassi, specialmente per la prima ora di gioco. Loro hanno valori importanti, sono molto soddisfatto: spiace per il risultato, avremmo meritato di più. La formazione? Mi sembrava la squadra giusta da mettere in campo, ora dobbiamo migliorare in brillantezza sotto porta. Ma nel complesso la mia impressione è positiva, ci sono tante cose che sono andate bene”.

Il bilancio sul precampionato

“Continuiamo a lavorare, la squadra mi ha dato una disponibilità fantastica. Questi 17 giorni sono stati utili per vedere i ragazzi non solo in campo, ma anche fuori: ora è il tempo delle scelte, non dobbiamo sbagliarle. C’è una buona base, adesso c’è da migliorare il resto”.

Foto: Instagram Torino