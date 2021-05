Juric-Torino: dal sì di sabato agli accordi totali in 48 ore

Sabato scorso vi avevamo raccontato che Ivan Juric era balzato assolutamente in pole per la panchina del Toro, aggiungendo che aveva accettato l’offerta da due milioni a stagione. Offerta che poi il Toro ha aumentato (ci riferiamo ai bonus) dopo aver memorizzato l’irruzione del Cagliari che, come spiegato in mattinata, aveva ormai scarse chance di andare in porto.

Ora Juric si libererà dal Verona, ha scelto il Toro e aveva già detto sì sabato.

Foto: Twitter Verona