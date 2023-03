Juric su Radonjic: “Quanto successo nel derby gli servirà”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Bologna, il tecnico del Torino, Ivan Juric, è tornato a parlare dei Nemanja Radonjic dopo quanto accaduto nel derby della Mole contro la Juventus: “Noi abbiamo ragazzi molto giovani che devono crescere, o hanno altri problemi e devono recuperare. Questo vuol dire che dobbiamo lavorare, alle volte vanno giù e li devi ritirare su. Lui è particolare: credo che quanto successo nel derby gli servirà, è stato qualcosa di doloroso per tutta la squadra. Ha capito l’importanza di restare concentrato negli allenamenti e delle piccole cose che servivano anche oggi in questa partita, è sceso in campo concentrato e ha fatto il suo per i compagni”

Foto: Instagram Torino