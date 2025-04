Juric-Southampton addio inevitabile e ufficiale dopo la retrocessione

Un fallimento totale per Ivan Juric. La retrocessione aritmetica del Southampton, almeno la consapevolezza di defilarsi per non trascorrere altre giornate senza un perché. Una brutta stagione per Juric ma anche per chi l’ha consigliato: tra Roma e Southampton un fallimento assoluto. Adesso l’addio è stato certificato anche dal club inglese. Secondo voci riportate già qualche ora fa, il club inglese potrebbe ripartire da Danny Rohl.

Foto: Instagram Southampton