Juric: “Sono più aziendalista del presidente, ma ci è mancato un po’ di coraggio”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è tornato sul battibecco a distanza con il presidente Cairo dopo il successo casalingo sul Bologna. Di seguito le sue parole a DAZN.

Si aspetta qualche entrata a gennaio?

“Credo non sia il momento di intervenire a gennaio. Il mio concetto di lavoro è un altro, volevo più alternative e più giovani da far crescere. Come ho fatto a Verona con Ilic, Kumbulla, Lovato: oggi è l’unico modo per far crescere una società. Dobbiamo investire sui nostri giovani e non spendere per calciatori con contratti alti. È la mia filosofia, ci è mancato un po’ di coraggio all’inizio. Non sono uno che chiede calciatori, sono più aziendalista del presidente. E voglio i risultati. Penso di esser sempre stato chiaro su questo”. Foto: Twitter Torino