Juric: “Sono contento dei nuovi, non so di quanti calciatori ci sia ancora bisogno…”

Ivan Juric ha parlato così ai canali ufficiali dell’Hellas Verona dopo la prima amichevole del ritiro estivo, finita 12-0 in favore dei gialloblù contro il Primiero: “È andata bene ed è arrivata dopo tre giorni di lavoro, non si è fatto male nessuno ed è stato un buon allenamento. I moduli contano poco, davanti eravamo in tre attaccanti stretti, perché anche loro difendevano a tre, e siamo andati bene. Ragusa e Crescenzi rientrano da lunghi infortuni e devono lavorare ancora per crescere. I nuovi sono giocatori che hanno già fatto la Serie A e si vede da come stanno in campo, ad ogni modo si sono inseriti bene. Non so di quanti giocatori abbiamo ancora bisogno per presentarci competitivi alla prima giornata e pronti a dare battaglia. Fino ad adesso devo dire siamo stati in grande sintonia e credo che abbiamo lavorato molto bene con la società in quest’ottica. Magari non abbiamo la disponibilità di altre società ma stiamo facendo un ottimo lavoro. Miguel Veloso è stato fermo per dei problemi ma ora sta bene, Badu viene da un infortunio, ma non prendiamo certo giocatori che non possono giocare e sono certo che saranno grandi colpi per noi”.