Juric: “Soddisfatto del mercato. Belotti non ci sarà per le prossime partite”

Ivan Juric, tecnico del Torino, alla vigilia del match contro la Salernitana ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club. Ecco le dichiarazioni del tecnico: “Mancavano tanti giocatori, chi ha lavorato lo ha fatto. Da ieri abbiamo riunito la squadra e abbiamo ripreso. Questi 10-15 sono serviti per migliorare, anche se eravamo in pochi. Soddisfatto del mercato? Sì, sono contento. Abbiamo preso due giovani, Zima e Warming, uno pronto e uno di prospettiva, e tutti gli altri in prestito. Ma sono ottimi giocatori, tutti possono darci una mano. Vanno bene”.

Su Belotti: “Il rinnovo non lo condiziona, ma la condizione atletica: non riesce a correre e ad allenarsi, sicuramente non ci sarà per le prossime partite. Saranno tre o quattro, perché in questo momento non può allenarsi. Ha grande voglia, è dispiaciuto di non poter dare il suo contributo. Non vedo il problema del rinnovo, è sereno”.

Foto: Twitter Torino