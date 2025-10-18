Juric: “Scamacca non è al meglio ma è in ripresa. Con la Lazio partita di alto livello”

18/10/2025 | 14:20:05

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “La festa di ieri sera? E’ stata una bella festa allo stadio, soprattutto nel vedere questo entusiasmo visto il compleanno dell’Atalanta. Domani i tifosi ci daranno una grande spinta”.

Quanto equilibrio ha l’Atalanta in fase di non possesso? “Ci stiamo evolvendo su certe cose. Riuscire a rubare palla il prima possibile e attaccare è importante, ma anche quando la squadra si abbassava tendeva sempre a colpire al momento giusto”.

Affrontate una squadra ricca di infortuni. Quanti vantaggi ci possono essere? “Bisogna considerare che noi abbiamo fuori Kolasinac, Kossounou e Bellanova. Scamacca non è al meglio, Zalewski è appena rientrato. Loro comunque hanno tantissimi giocatori che possono compensare certe assenze”.

Firmerebbe per un pareggio domani contro la Lazio? “No, in passato ci sono state tante belle sfide. La Lazio è una squadra di grande qualità: hanno anche tanta velocità e possono risultare pericolosi. Noi vogliamo giocarcela”.

De Ketelaere prima punta può essere una soluzione? “Per me la priorità è che ritorni ai suoi livelli. Prima dell’infortunio era un giocatore molto intenso: voglio ritrovare la miglior versione di De Ketelaere”.

Come sta Gianluca Scamacca? “Deve ritrovare la condizione giusta. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo da poco: step by step lo introdurremo nelle partite. La priorità come ho detto prima è che migliori di condizione”.

Come schiererà la formazione in base anche agli altri rientri oltre a quello di Scamacca? “Tutta la settimana hanno lavorato bene Zalewski e Scalvini. Valuteremo poi se saranno pronti o dal primo minuto oppure a gara in corso”.

Sulemana si è sbloccato anche in Nazionale: dove deve migliorare ancora? “Ha tantissimi margini di miglioramento. Ci vogliono sempre i tempi giusti, ma sono convinto che anche lui darà il suo contributo per l’Atalanta”. Ahanor giocherà nonostante i vari recuperi tra Hien e Scalvini? “Lui ha fatto molto bene e ha dato un grande contributo dietro. Le valutazioni saranno tecniche, ma tutti saranno pronti ovviamente”.

Quanto serve migliorare in area di rigore? “Certo. Stiamo lavorando molto su questo: dobbiamo cercare di essere più cinici in zona goal. Tuttavia vedo miglioramenti, anche da parte di Sulemana dove rispetto a Parma è cresciuto”.

Quanto sarà importante l’entusiasmo intorno all’Atalanta considerando anche gli ultimi risultati? “E’ un fattore fondamentale per essere sempre competitivi: per crescere serve il contributo e l’entusiasmo di tutti, soprattutto analizzando i prossimi match tra campionato e Champions League”.

Nelle prossime 7 partite si capirà il vero valore dell’Atalanta? “Vogliamo affrontare al meglio queste partite per capire su cosa possiamo ancora migliorare. Sono comunque soddisfatto di quello che sta dando la squadra: ho visto molte cose positive”.

La forza del gruppo è fondamentale per questa squadra? “La coesione per l’Atalanta è fondamentale. Ritengo di avere tra le mani un buon gruppo e che si sacrifica tanto: anche chi è subentrato poi ha fatto bene. Questo aspetto mi piace molto: vedere una squadra sempre pronta a tutto”.

Foto: X Atalanta