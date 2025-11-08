Juric: “Scamacca? La priorità è che si faccia trovare pronto. Con Lookman tutto risolto, questi episodi aiutano la squadra ad essere più unita di prima”

08/11/2025 | 14:40:27

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Come affrontare il Sassuolo? Il Sassuolo davanti ha qualità tra attaccanti e centrocampisti: mi vengono in mente Berardi, Laurenté e Pinamonti. Loro tendono a pressarti molto e non dobbiamo abbassare la guardia. Se la partita a Marsiglia può essere una svolta? Ci sono tante partite dove bisogna resettare e magari migliorare per il futuro. A Marsiglia i ragazzi si sono comportati bene: dobbiamo credere in quello che facciamo, migliorando soprattutto sotto il profilo della mentalità e ovviamente della precisione. Scamacca? A Udine ha giocato titolare. Rimango dell’idea che da sempre il massimo: sicuramente domani potrebbe giocare sia dall’inizio che a gara in corso, ma la priorità è che si faccia trovare pronto. La situazione Lookman? Tutto risolto, sono cose che succedono in campo. Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano anche la squadra ad essere più unita di prima”.

Foto: Instagram Atalanta