Juric: “Scamacca? È in fase di recupero, speriamo di riaverlo a pieno regime tra poco”

19/10/2025 | 17:47:24

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Per noi era importante recuperare i giocatori per una serie di partite, una dopo l’altra. L’organico è ottimo: l’importante che i ragazzi siano pronti e possano dare il meglio in campo. Ahnaor? Ha fatto bene e non dobbiamo dimenticare l’età. Lavora tanto, ha buone caratteristiche: ci saranno alti e bassi. I problemi in attacco? Scamacca è in fase di recupero, speriamo di averlo a pieno regime tra poco. Oggi abbiamo scelto Lookman, ma anche Krstovic ha fatto molto bene”.

Foto: Instagram Atalanta