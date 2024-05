Juric: “Savva può crescere tanto. Europa? E’ giusto provarci”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato così nella conferenza stampa postpartita: “Secondo me Baroni ha fatto un lavoro strepitoso, forse anche Setti, anche se a caso, l’ambiente è fantastico. Quando sono andato via noi eravamo dalla parte sinistra della classifica e il Torino lottava per salvarsi, poi la situazione si è ribaltata. Nel secondo tempo, era giusto mettere dentro gente con più voglia rispetto a quelli in campo che non mi sono piaciuti, bravi Dallavalle e Savva, ora devono continuare a crescere ma ci hanno dato un grande entusiasmo. Savva diventerà ottimo con il tempo, è un combattente, alla Terracciano, secondo me può crescere tanto. Siamo nella parte sinistra della classifica e abbiamo due giornate per andare a giocarci l’Europa, penso sia un grande risultato oltre a quello che ci si poteva immaginare. Manca qualche punto in classifica, ma io penso che i miei giocatori siano andati oltre le possibilità e questo non viene riconosciuto. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare bene. Abbiamo due partite e ci giochiamo l’Europa. siamo a un punto da Napoli e Fiorentina ed è giusto provare”.

Foto: Juric Twitter Torino conferenza