Juric: “Salvezza raggiunta? Non dobbiamo rilassarci. Futuro? Ne sto parlando con la società”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di domani contro il Brescia, Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha così parlato: “La salvezza virtualmente raggiunta? Vanno fatti grandissimi complimenti ai ragazzi, hanno fatto qualcosa di stupendo e gran parte del merito va a loro. Sono un gruppo straordinario, molto unito e per tutto l’anno si sono spronati l’un l’altro nei momenti difficili. Se adesso puntiamo ad un posto in Europa? Poche volte capita di trovarsi in una situazione così, è vietato rilassarsi, dobbiamo dare il massimo, sfruttare questa grande occasione e poi vedere come va. Mi auguro non subentri alcun tipo di appagamento, queste situazioni capitano poche volte nella vita e bisogna dare il 100%, andando oltre gli infortuni, il caldo e tutte le difficoltà inevitabili di un periodo così particolare. Badu? Sta bene, è un’opzione. Verre? Discorso simile a Zaccagni: sta facendo molto bene e con maggiore concretezza in attacco può fare un ulteriore salto di qualità. Futuro? Ci penso, come tutti, e ne sto parlando da un po’ di tempo con la società.”