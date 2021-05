Juric: “Salcedo è un talento puro. Deve crescere, ma certe qualità le ha dentro”

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato così di Salcedo dopo il pari con lo Spezia ai microfoni di SkySport:

Cosa manca a Salcedo per essere un giocatore importante?

“L’ho fatto debuttare a 15 anni a Genova, ha avuto alti e bassi ma è un 2001. Se resta lucido e lavora così può diventare un ottimo giocatore. Non è una prima punta e nemmeno una seconda, oggi ha segnato, preso un palo, ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. Mi stuzzica molto, se gioca così ha 10-15 gol. Ci credo molto, è un 2001 come Ilic, che oggi è entrato malissimo dopo aver fatto benissimo a San Siro, non solo sul gol, ha fatto 6-7 errori che normalmente non si fanno. Ma ha 19 anni, non aveva mai giocato prima, sei all’Hellas e sopporti e vai avanti così. Salcedo bene, deve crescere ma c’è molto di particolare, ha un po’ tutto, è un talento puro, ce l’ha dentro”.