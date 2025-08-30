Juric: “Risultato non giusto. Il gruppo è meraviglioso, presto arriveranno le vittorie”

30/08/2025 | 22:15:54

Ivan Juric, allenatore dell’ Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma.

Le sue parole: “”Concludiamo con un pareggio. È stata una partita con tanti lanci lunghi e punizioni battute bene per creare pericoli. Queste sono problematiche. Il primo tempo potevamo giocare molto meglio, più avanti e più veloce. Nel secondo tempo meglio. Mi rammarico considerando le occasioni create e aver segnato solo un gol”.

Sei preoccupato di non avere le armi per costruire ciò che avevi pensato?

“Ho un gruppo di ragazzi giovani con grande prospettiva che devono lavorare bene insieme agli anziani. È tutto chiaro secondo me. Abbiamo sbagliato tanti gol ma i miei giocatori possono fare meglio col tempo”.

Che giocatore è Pasalic?

“Un giocatore umanamente di spessore. Riesce abbinare quantità e qualità. In queste due partite è entrato in tutti e due i gol”.

Considera il pareggio un risultato equo? Cutrone e Oristanio hanno creato difficoltà in più?

“Non lo considero un risultato equo. Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto più occasioni da gol, più nitide. Non sottovaluto la prestazione del Parma, molto solida e con giocatori di qualità. Bernabè grande qualità e Pellegrino gestisce bene i palloni col fisico. Questi sono stati i nostri problemi principali. Non ci hanno messo in difficoltà i subentrati ma il loro modo di giocare in certi momenti della gara”.

Al gol vi siete abbracciati tutti. Si riparte da qui?

“Io sono convinto che ho un bellissimo gruppo, con molte motivazioni. Mi sembrano ragazzi che possono crescere tanto. Tutti gli acquisti sono giocatori di questo tipo. SI sta creando un buon clima. Sarebbe stato meglio vincere ma andiamo avanti, creando nuove ambizioni”.

È preoccupato di aver raccolto poco anche in vista della Champions?

“Non posso farci niente. È così. Spero che in futuro riusciremo a fare più gol. La cosa buona è che arriviamo e creiamo. Adesso avremo un ciclo di sette partite e da lì cominceremo a ragionare di più”.

Che tipo di squadra è il Parma?

“Una squadra dal modo di giocare all’inglese. Creano le occasioni lanciando lungo, facendo falli laterali lunghi. Squadra inglese in senso positivo. Una squadra che sa quello che vuole fare e che fa. Stanno abbinando il blocco basso con il pressing alto. Quindi ho una sensazione positiva”

Foto: sito Atalanta