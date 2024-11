Juric: “Risultato negativo. Non possiamo essere soddisfatti. Confronto con la proprietà? Non entro nella discussione”

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro l’Union Saint Gilloise.

Queste le sue parole: “Ci sono stati tratti positivi e altri di negatività che non mi sono piaciuti. Il risultato è negativo, meglio aver preso un punto ma non possiamo essere soddisfatti”.

Gli errori possono essere dovuti alla poca tranquillità?

“Non so che dirti, stiamo commettendo degli errori. Capita, può essere anche un fattore mentale. Dispiace, perché i ragazzi stanno dando tutto ma non riescono a ottenere ciò che meriterebbero. La partita non è stata brillantissima, stiamo facendo errori individuali che paghiamo. Il calcio è così. Non riusciamo a essere tosti a sufficienza per vincere partite nelle quali non siamo brillanti”.

C’è una via di fuga a questa situazione? “Ci sono stati momenti molto positivi dove sono mancati risultati che potevano darci slancio, adesso c’è tutta questa negatività giusta visti i risultati. Dobbiamo essere forti per uscire da questa situazione”.

Si aspetta un faccia a faccia con la proprietà? “In tutto questo periodo penso solo ad allenare, ho lasciato correre tutto il resto cercando di fare bene il mio lavoro perché sul resto non posso influire. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni”.

Foto: sito Roma