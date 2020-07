Juric: “Rinnovo? Non ho deciso, stiamo parlando. L’Europa non è per noi”

Il tecnico del Verona, Juric, ha parlato al termine della sconfitta arrivata oggi contro la Roma per 2-1. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “So quanto i ragazzi si stanno sforzando per fare queste prestazioni. I ragazzi stanno spingendo al massimo anche perché non possiamo fare turn over. L’Europa non è per noi. I ragazzi hanno fatto un campionato splendido e sono andati oltre le loro possibilità. Ci siamo detti di dover dare sempre il massimo e i giocatori stanno rispettando questo patto. Tra 60 ore rigiochiamo di nuovo ed è veramente una fatica enorme. Rinnovo? Non ho deciso, stiamo parlando ancora”.

FOTO: Twitter ufficiale Verona