Juric: “Rete annullata a Faraoni? Ci vuole coraggio a non dare un gol del genere”

Inter-Hellas Verona è terminata 1-0 grazie ad una rete di Darmian. Al termine della partita Ivan Juric, allenatore della squadra clivense, ha analizzato la prestazione dei suoi nel corso di un’intervista ai microfoni di Dazn. “Abbiamo giocato bene come con la Fiorentina ma i risultati ultimamente sono negativi: c’è poco da dire. Siamo ancora in una buona zona in classifica e sono convinto che, prima o poi, troveremo il risultato. Sono convinto che faremo un finale di stagione all’altezza”.

Sul gol di Faraoni annullato. “Dal campo non l’ho visto, poi me l’hanno raccontato e l’ho rivisto. C’è poco da dire, di che parliamo. Non so perchè il VAR non abbia richiamato l’attenzione dell’arbitro. Ci vuole coraggio a non dare un gol del genere”.

Infine sulla prestazione di Lasagna. “A volte sembra che non si diverta in campo. Siamo una bella squadra che fa giocare tanti giovani, è nelle condizioni perfette per migliorarsi e ci stiamo lavorando. Kevin è abituato a giocare negli spazi, stiamo cercando di adattarlo al nostro gioco. Quello che conta è che lui rimanga sereno e provi anche a venirsi a prendere la palla e a trovare alternative nel suo modo di giocare”.

FOTO: Twitter Hellas Verona