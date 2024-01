Juric: “Radonjic? Non mi risulta sia finita. E niente mercato per Buongiorno”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa di alcune situazioni legate al mercato. “A me non risulta che l’avventura di Radonjic al Torino sia finita. A me risulta che si è allenato molto bene. Ci sarà, quando lo vede bene lo userò. La scorsa settimana aveva un problema, ora è a disposizione. Buongiorno? Non bisogna parlare sempre in ottica di vendere, è un giocatore del Torino ed è nostro, dobbiamo continuare per la nostra strada”.

Foto: sito ufficiale Torino