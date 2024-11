Juric: “Questa squadra gestisce benissimo entrambe le fasi. A volte però gli episodi determinano tutto il giudizio”

Alla vigilia del match di Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, il tecnico della Roma, Ivan Juric, ha tenuto una conferenza stampa per presentare la sfida.

Ieri ha dato un giorno di riposo: “Io sento fiducia, è chiaro che bisogna fare risultati, questo è ovvio e siamo concentrati su quello. Il giorno di riposo è stato un programma che arriva da lontano, che era programmato giorno libero, per cui avendo tutte queste partite, tutti questi sforzi mentali, secondo tutti quanti era giusto fare un bellissimo allenamento il giorno dopo la partita con quelli che non hanno giocato e che squadra si ricarica anche mentalmente e si prepara bene per questa partita”.

Come si vince la partita di domani?: “Sono d’accordo con te. Bisogna vincere la partita, fare una grande partita. Abbiamo bisogno per morale. Mi dispiace molto che devo parlare di episodi, perché alla fine è tutto chiacchiere e conta solo risultato. Però veramente, vedendo la partita a Verona, perderla è una cosa, diciamo, non giusta. E domani bisogna concentrarsi per fare una prestazione molto seria e cercare di vincere per risultato, per classifica, ma anche per morale per noi”.

Periodo altalenante in casa Roma: “Dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite, a volte veramente episodi determinano tutto il giudizio, analizzando tutto, quello che è stato concesso, errore dell’ arbitro, quanto abbiamo creato, tutta la partita è stata molto positiva. Io penso che in questo momento il risultato diventa primario e nessuno è contento di non farlo. Io penso che i ragazzi devono attaccarsi a quello che stanno facendo, mettendo ancora più concentrazione, più cattiveria agonistica, se è possibile cercare di vincere le partite, però secondo me devono credere in quello che fanno”.

La squadra lavora molto sul possesso palla: “Secondo me questa squadra oltre ad un’alta percentuale di possesso palla lavora bene anche nel rubare la palla all’avversario. Fa benissimo tutte e due le cose. In certe partite si è lavorato molto sia in aggressività che nel rubare la palla, ma sia nel dominio. A me piace tutto, sinceramente. Adesso in questo momento non abbiamo risultati, però penso che questa squadra può fare sia aggressione alta, rubare subito, andare verso la porta, ma anche costruire bene da dietro e tenere pallino di gioco in mano”.

Foto: Instagram Roma