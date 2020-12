Juric: “Quando sento già parlare di Lovato e Zaccagni come futuri campioni…lasciamoli crescere”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani con la Lazio all’Olimpico.

Queste le sue parole: “Ho detto mille volte che qua sto bene, e lavoro bene. Ieri abbiamo preso un nuovo match analyst, ad esempio. È cambiato tutto, e il merito è del presidente. Qua le cose funzionano per bene. Il nostro rapporto è normale, ognuno fa il suo per il bene della squadra”.

La Lazio: “E’ una top del nostro campionato, gli faccio i complimenti per la qualificazione in Champions, domani sarà una partita aperta, contro un grande avversario e dobbiamo fare le cose per bene se vogliamo uscire con punti dall’Olimpico”.

Su Lovato e Zaccagni: “Stanno facendo ottime cose, come Zaccagni. Ma quando sento dire che Lovato vale venti milioni e che sono futuri campioni. Lasciamoli crescere in serenità, poi è normale che se qualcuno arriva con quei soldi ci pensi. Ma lasciamoli lavorare, le caratteristiche sono buone ma devono lavorare con tranquillità. Zaccagni si è messo in mostra per meriti suoi, non abbiamo parlato di questo”.

Foto: Twitter uff. Verona