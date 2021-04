Juric: “Non so quale sarà il mio futuro. Potrei stare fermo un anno. Questi due anni sono stati fuori dal normale”

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato della sfida della prossima giornata di campionato contro la Sampdoria. Juric, però, è tornato anche sulla sconfitta all’ultimo contro la Lazio:

“Per me è stata una partita fantastica, i giudizi mi hanno sorpreso. Limitare in quel modo la Lazio con un livello di gioco molto alto mi ha soddisfatto… loro hanno fatto poco o nulla, è stata la qualità di attaccanti e difensori a fare la differenza. La Sampdoria? Sta molto bene ed ha grandissima scelta. Sarà una partita durissima perchè li ho visti e mi hanno fatto una buonissima impressione. Verona migliorabile? Gli ultimi due anni siano stati fuori dal normale, in una logica di investimenti, di quel che raccogli e cose così. C’è sempre una logica: basta guardare il monte ingaggi e più o meno è quello. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro: se è possibile fare altro non lo dovete chiedere a me, è chiaro quello che bisogna fare”.

Sul futuro: “Siamo salvi da un po’ e non abbiamo parlato del futuro, non so quali saranno le idee e cosa succederà. Si può anche stare fermi, è stata una stagione impegnativa per me e il mio staff. Da chi mi aspetto una crescita? In molti possono migliorare, poi si vedrà se riusciranno o no”.

Foto: Twitter ufficiale Verona