Juric: “PSG a un livello completamente superiore. C’è da ripartire e analizzare le cose positive”

17/09/2025 | 23:49:03

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Parigi contro il PSG.

Queste le sue parole: “Penso che la differenza sia stata enorme dal punto di vista fisico. Abbiamo fatto molto bene dopo il primo gol, dove abbiamo avuto 25 minuti giusti e non dovevamo concedere il secondo. Però è chiaro che loro sono a un livello completamente superiore a noi in questo momento.”

Una scelta tattica: magari un centravanti di ruolo dall’inizio avrebbe dato più coraggio? “Non è coraggio, Daniel Maldini, doveva fare quel ruolo là, è identico a quello che ha fatto Krstovic dopo. Poi l’interpretazione non è stata positiva, però il concetto era lo stesso.”

Sugli infortinati: “Secondo, penso che ci manchino quattro giocatori: ci sono Kolasinac, Lookman, Scamacca e Ederson che hanno un peso specifico. Invece io devo dire, magari controcorrente, che da questa partita prendo un sacco di spunti positivi. Ho visto vari giocatori che secondo me riescono a competere a questo livello. Kossounou, De Ketelaere, Bellanova, ci sono i giovani che sono ancora in fase di crescita, anche Musah, Brescianini, che secondo me con il tempo, con il recupero degli infortunati, diventiamo di nuovo competitivi.”

Dovesse rigiocare contro il PSG, imposteresti la partita allo stesso modo? Uomo contro uomo?

“Sinceramente li abbiamo analizzati bene. Quello che vuole dire lei è che si doveva essere molto più prudenti, più difensivi. Analizzando le partite abbiamo visto che quelle squadre che fanno così perdono male e non ci provano neanche. Le uniche squadre che gli hanno fatto del male sono state Strasburgo, Lens, squadre che sono andate forti cercando di rubare la palla, di ripartire veloce. L’idea era questa, come si dice: scegliere che morte morire, in un certo senso. Abbiamo scelto questo modo e come ho detto, secondo me personalmente ho preso tanti spunti positivi.”

Foto: Instagram Atalanta