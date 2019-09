Juric: “Potevo allenare io il Cagliari, ma poi hanno scelto Maran”

Al termine della sfida pareggiata per 1-1 dal suo Verona in casa del Cagliari, il tecnico gialloblu Ivan Juric ha parlato in conferenza della partita e ha svelato un retroscena riguardo la possibilità che ad allenare i sardi, al posto di Maran, ci fosse proprio lui: “È vero, potevo allenare io qui, ma hanno scelto Maran e hanno fatto bene. All’inizio abbiamo subito un po’, ma poi siamo usciti e abbiamo reagito bene. Sono un po’ dispiaciuto di non aver vinto, stiamo raccogliendo meno di quanto costruiamo. Abbiamo avuto altre palle gol, credo però che sia un pareggio giusto. Veloso e Amrabat hanno giocato ottimamente contro un reparto che costa più dell’intero Hellas, penso anche che Zaccagni abbia fatto una buona prestazione. Per Verre stravedo. Kumbulla è rimasto fuori per scelta tecnica, Di Carmine non ha ancora recuperato e dovremo valutare in settimana“.

Foto: twitter Verona