Juric: “Per la prima volta la prestazione è stata negativa. Scamacca? Non è facile tornare come prima”

01/11/2025 | 17:35:39

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Udinese: “Per la prima volta la prestazione è stata negativa, in tutti i sensi, per la prima volta da quando sono qua ho avuto brutte sensazioni. Non abbiamo avuto un buon gioco e la giusta intensità nei contrasti. Scamacca? Oggi non ho visto nessuno bene, Gianluca non ha un processo facile per inserirsi, deve avere pazienza e mettercela tutta per tornare quello che è stato. E’ passato un anno e mezzo, non è facile tornare come prima. Penso che quando sei nell’Atalanta e giochi ogni tre giorni devi abituarti ed essere pronto in ogni momento. Zalewski ha grande talento, ma deve anche tanto lavorare e capire che non basta il talento”.

