Juric: “Per la Juve non sarà semplice vincere, il Milan è fantastico”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, dopo il pareggio in casa del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi, ma è così è dura. Loro devono andare oltre i limiti. Non è facile certo, abbiamo fatto tante prestazioni importanti e rispetto a sei mesi fa ci sono otto calciatori nuovi. Negli ultimi minuti si è fatta sentire l’esperienza. Scudetto? Per la Juve non sarà facile, non vincerà come gli anni passati e non li vedo così dominanti. Questo Milan è fantastico. Silvestri? Cresce giorno dopo giorno. Abbiamo un preparatore dei portieri che sta facendo un grande lavoro con lui.”

Foto: twitter Verona