Juric: “Per il mercato invernale spero che Cairo mi dia ascolto, non come ha fatto in estate. Ecco cosa mi ha detto Belotti”

Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria lanciando anche qualche frecciatina al presidente Cairo in vista del mercato invernale: “Io voglio creare una squadra forte: con un contratto triennale, devo far crescere la squadra. Dobbiamo ancora fare passi in avanti, poi spero che la mia parola avrà un valore rispetto all’estate dove è stata sovrastata. Questa è la mia idea, alzare il livello su tutto“. Su Belotti: “Lui mi ha detto che voleva rimanere e fare bene, anche se dopo tanti anni al Toro voglio valutare come proseguire la carriera. Quando rifiuti tantissimi soldi, io gli credo fortemente. E’ un ragazzo pulito, bisogna rispettarlo. Vedremo se farà bene, ma poi vedremo se staremo bene a vicenda. Io credo ciecamente a ciò che mi ha detto al ragazzo”.

FOTO: Twitter Torino