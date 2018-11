Juric: “Pari che brucia molto. Futuro? Sono abituato ad essere in bilico. Con Preziosi…”

Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 nel derby contro la Sampdoria: “E’ un pareggio che brucia molto perché abbiamo subito un solo tiro in porta. Noi invece abbiamo creato tanto e non vincere un derby giocato in questo modo è un grande rammarico e mi dispiace molto per i ragazzi. L’espulsione? Il derby è una partita con una tensione umana. Protestavo un po’, ma non ho offeso nessuno e non meritavo l’espulsione. Io sono abituato ad essere in bilico, ma questa squadra mi dà grande soddisfazione e migliora partita dopo partita. Sono molto soddisfatto di quanto sto facendo e sono sereno. C’è chi ha visioni diverse dalle mie, ma non ho problemi. Non me l’aspettavo di tornare al Genoa per la terza volta, per ora ho avuto un calendario difficile. La squadra però sta facendo bene e sono soddisfatto. Sono sempre in bilico, ma non ho nessun problema con Preziosi. Sono contento di lavorare con questi ragazzi e so che possiamo fare ancora meglio di così”.

Foto: sito ufficiale Genoa