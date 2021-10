Juric: “Ottima partita per lunghi tratti. Dobbiamo migliorare tecnicamente”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato così a DAZN dopo il ko con la Juventus nel derby:

“Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove potevamo far male alla Juve. Nella ripresa loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto per lunghi tratti. Cerchi di adattare gente un po’ qua e un po’ là, i ragazzi danno il massimo ma non è il massimo della vita. Già all’inizio li metti in posizioni non loro, come Lukic, e poi ne risenti. Nel calcio si pagano gli errori anche fatti durante la settimana di situazioni che potevamo gestire meglio”.

Mancano gli attaccanti?

“Oggi mancava Djidji dietro e in attacco mancano Praet, Pjaca, Zaza e Belotti. Fai giocatore Lukic lì e non hai un cambio in mezzo con quelle caratteristiche che ci servono. Dobbiamo migliorare tecnicamente e alzare il livello di giro palla. Dispiace perchè penso che per lunghi tratti è stata una partita ottima”.

