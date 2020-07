Juric: “Oggi i ragazzi mi hanno commosso. Futuro? Abbiamo parlato, l’accordo è vicino”

Intervistato da SKY Sport, Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha così commentato il pareggio contro l‘Inter: “Volevamo fare una grande gara rischiando e andando a prenderli alti. Stasera i ragazzi mi hanno commosso con la loro prestazione. Sono orgoglioso di loro, hanno fatto una partita splendida. Mentalmente siamo abbastanza forti, ci piace giocare a viso aperto. Ci stiamo allenando così e non è facile mantenere l’intensità altissima contro una grande squadra. Non è facile reggere tutta la partita ma giocando in questo modo hai grandi vantaggi. Amrabat è la più grande sorpresa della mia carriera, ha un’intelligenza incredibile. Pensavamo che avesse solo forza, invece ha dimostrato tutto il suo valore. É un giocatore che ha ancora grandi margini di miglioramento. Futuro? Abbiamo parlato, siamo molto vicini all’accordo. L’Hellas mi ha dato tanto e vorrei rimanere qui. Se dovessi cambiare squadra preferire una nuova esperienza all’estero.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Hellas Verona FC