Juric: “Oggi grande prestazione, peccato per il risultato. Veloso ha tanta voglia”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato dopo la sconfitta rimediata in casa della Juventus per 2-1 ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona prestazione, ma c’è rammarico. Oggi abbiamo fatto una prestazione superiore rispetto al match contro il Milan, ma non abbiamo raccolto punti. Il fallo su Cuadrado? Gunter ha fatto un errore, doveva temporeggiare. Ha sbagliato, ma ha fatto tantissime cose buone. Veloso? Lo vedo con grande voglia, molto coinvolto. Oggi ha fatto veramente una buona prestazione. Buono l’atteggiamento dei miei? Fino ad adesso i ragazzi hanno fatto bene, in attacco potevamo fare qualcosa di più. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene tecnicamente, creando tanto e subendo poco. Amrabat? Era il nostro obiettivo, sta rendendo bene. Ha grandissimi margini di miglioramento, anche tatticamente è molto bravo. Sta facendo bene”.

Foto: Hellas Verona Twitter