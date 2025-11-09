Juric: “Non mi spiego questo crollo. Responsabilità? L’allenatore ne ha sempre nel bene e nel male”

09/11/2025 | 15:34:28

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Sono sorpreso perché contro il Marsiglia avevamo giocato molto bene. Oggi non mi spiego questo crollo, ma quando giochi tante partite diventa anche più difficile ripetersi. Contro il Marsiglia è stata una grande botta di adrenalina, una grande reazione dopo tanti giorni di lavoro. Come rimetterci in piedi? Purtroppo perdiamo tanti giocatori per via della Nazionale. Speriamo in vista del Napoli che ritornino al pieno della loro forma. Se ho delle responsabilità nella situazione attuale? C’è sempre la responsabilità dell’allenatore nel bene e nel male. Mi disturba emotivamente di vedere giocatori che prima offrivano certe prestazioni e invece adesso sono di nuovo calati”.

