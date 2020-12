Juric: “Non mi è piaciuta la fragilità in difesa e i troppi contrasti persi. Abbiamo fatto cose belle, ma il cammino è ancora lungo”

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha commentato il pari ottenuto col Cagliari in conferenza stampa:

“È stata una partita bella: a tratti sembrava la dominassero loro, poi la dominavamo noi. Oggi volevamo proporre gioco, e ci siamo riusciti a tratti. Non mi è piaciuta la fragilità, i contrasti persi.

Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo difeso. Joao Pedro vinceva tutti i contrasti, Pavoletti lo stesso. Possiamo fare i complimenti a loro, ma questo aspetto non mi è piaciuto.

In generale sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, siamo in emergenza dall’inizio della stagione. Adesso recuperiamo qualche giocatore, ma siamo all’inizio di un cammino che è un’incognita totale. Abbiamo fatto cose belle, ma c’è ancora tanto da fare”.

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona