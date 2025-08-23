Juric: “Nessuna ansia nel prendere l’eredità di Gasp. Rispetto per il Pisa. Lookman? Chi ci rimette sono i tifosi”

23/08/2025 | 15:21:59

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Nessuna ansia per ciò che è stato. Vedo un gruppo giovane, con grande voglia di crescere e di mettersi in mostra. Cosa mi aspetto? Mi aspetto ciò che ho visto in questi quaranta giorni: partecipazione, applicazione e voglia di migliorarsi. Se i ragazzi giocheranno a mente libera, possono fare molto bene”.

Sul Pisa di Gilardino: “Gilardino è un tecnico preparato, le sue squadre difendono con ordine ma sanno anche proporre gioco. Li affronteremo con grande rispetto”.

Sui nuovi arrivati: “Krstovic, Zalewski, Ahanor, Kossounou e Sulemana hanno margini enormi. I primi due sono arrivati da poco, ma sono già pronti a dare il loro contributo, dall’inizio o a gara in corso

Su Scamacca: “Non è ancora al cento per cento, ma ha lavorato benissimo e può partire titolare. Lo considero pronto”.

Sulle idee tattiche: “Possiamo adattarci a più sistemi, anche se l’idea principale resta il trequartista dietro la punta. I due centravanti insieme? Per ora non è nelle mie intenzioni”.

Su Lookman: “Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta”.

Sugli obiettivi: “Vogliamo costruire una squadra coesa, con esperienza e freschezza. L’Atalanta deve lavorare in silenzio, con umiltà e concentrazione. Sarà un campionato difficile, ma anche molto stimolante. Contro la Juventus abbiamo sofferto il ritmo. Vorrei già vedere passi avanti: più intensità, più velocità e un gioco che emozioni”.

Foto: Instagram Atalanta