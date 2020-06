Juric: “Meritavamo un altro risultato. Ecco di cosa ho paura. Gattuso? Uomo vero”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il ko per 2-0 contro il Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli ha vinto su due calci piazzati. I ragazzi hanno fatto una partita splendida, anche se non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Dovevamo far gol. Il Napoli ha tirato poco o nulla, solo alla fine. Resto dispiaciuto perché i ragazzi meritavano un altro risultato. Cosa mi spaventa di questo numero così alto di partite in poco tempo? Gli infortuni. Noi già ne abbiamo, anche se ora stiamo recuperando alcuni giocatori. Ci siamo trovati in una situazione strana. Io ho paura di questo. Sappiamo che squadra siamo. Se noi andiamo a giocare in altri modi non possiamo competere, bisogna giocare a ritmi alti, andarli a prendere in avanti, magari prendendo anche rischi. Per fare così devo avere giocatori fisicamente a posto. Gattuso? Lui è un vero uomo. Ha passato un brutto momento, ma sono contento per quello che sta facendo col Napoli. Oggi ha sofferto contro di noi, ha concesso qualcosa, ma adesso il Napoli è una squadra con una mentalità vincente, che sa aspettare e colpire”.

Foto: Twitter ufficiale Verona