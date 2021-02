Juric: “Meritavamo la vittoria. Lasagna? Deve stare sereno, si sbloccherà”

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha commentato il 2-2 con il Genoa, suo vecchio club anche da calciatore.

Queste le sue parole: “Dispiace per i ragazzi, hanno fatto un’ottima gara nonostante le difficoltà e hanno dato tutto. Potevamo forse chiuderla prima, abbiamo regalato un gol ma c’è il dispiacere perché si meritavano la vittoria. Lasagna? Critiche non ne riceve, quando prendi un palo non parlo di mancata freddezza ma è mancata la fortuna. Deve stare sereno, si troverà bene in questo gruppo”.

Prima o poi il gol arriverà per Lasagna.

“Non possiamo prendere giocatori top, cerchiamo di dargli amore e coccole per far rendere bene i calciatori. Con lui andrà così, sono sicuro che farà bene”.

Dal punto di vista del gioco la sua squadra meritava, forse avete mollato alla fine?

“Potevamo far meglio, abbiamo fatto un po’ di casini con il cambio. Ci è girata così, non dobbiamo fasciarci la testa ma c’è grande dispiacere. Serviva un po’ di attenzione e furbizia che ci è mancata alla fine”.

Foto: Twitter Verona