Juric: “Lookman sfortunato, Ederson sta tornando ai suoi livelli. Ci manca la vittoria, la meritiamo”

19/10/2025 | 21:01:15

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida pareggiata con la Lazio: “Ederson ha fatto una gran partita, Lookman si è acceso nella ripresa, coprendo anche la fascia con lavoro difensivo. Lui è stato sfortunato tra il colpo di testa e il miracolo del portiere. Ederson sta tornando il vero Ede e spero che continui così. Vedremo nel ciclo di queste sette partite dove arriveremo. Questa partita è stata eccellente sotto tutti gli aspetti, tranne sul fare gol. Mercoledì troveremo una squadra mega-aggressiva, che sta facendo bene e sarà una partita tosta. Partita per partita con gioco, idee. Ci manca vincere, perché lo strameritiamo”.

Foto: Instagram Atalanta